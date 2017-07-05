Агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день поля - 2017»

С 5 по 7 июля 2017 в Республике Татарстан, город Казань, на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ) пройдет уникальная для России инновационная агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день поля — 2017».

Положительный опыт проведения мероприятий «Международные Дни поля в Поволжье» на протяжении двух лет в 2015 и 2016 годах, а также качественная организация проекта совместно со старейшей европейской сельскохозяйственной организацией с мировым авторитетом DLG (немецкое сельскохозяйственное общество), способствовали привлечению в Республику Татарстан мероприятия всероссийского масштаба «Всероссийский день поля — 2017».

Деловая программа затронет все направления агропромышленного комплекса Российской Федерации. Пройдут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.

Тысячи посетителей, руководителей и специалистов разных уровней, будут открыты для общения, партнерства и сотрудничества.

На сегодняшний день подготовлен проект формирования выставочной экспозиции, тематических блоков и структуры выставки-форума 2017 года.

Подробнее о мероприятии и условия участия можно узнать на официальном сайте форума.