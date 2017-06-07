Международный ПЛАС-Форум "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи"

Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», организуемый журналом ПЛАС — крупнейшее мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья.

Основная цель мероприятия — дальнейшее развитие единой площадки, используемой для синтеза интеллектуальных и технологических потенциалов всех участников рынка:

банковского сектора,

платежных систем

операторов связи и транспорта,

компаний — поставщиков решений,

представителей регуляторов рынка, государственных органов

ведущих российских и зарубежных экспертов индустрии и других.

Количество ключевых участников ПЛАС-Форума – более 1 000 человек.

Формат проведения ПЛАС-Форума: выставка, конференция, круглые столы.

В ходе конференции и круглых столов выступят регуляторы и признанные эксперты индустрии, которые поделятся собственным опытом, осветят результаты реализации проектов ведущих участников рынка, текущую проблематику и перспективы дальнейшего развития индустрии.

Среди ключевых тем конференции Форума:

инновационные решения для банковской розницы,

вопросы создания национального платежного приложения, НСПК

развитие платежных сервисов и новые модели мобильных платежей

современные возможности банковской инфраструктуры с точки зрения построения коммуникаций с клиентами.

актуальные проблемы развития систем ДБО,

продвижение банковских услуг через социальные сети,

роль и место банковского сектора в развитии электронного правительства,

современные тренды в секторе платежных, транспортных и социальных приложений и новые проблемы и подходы в области обеспечения безопасности платежных транзакций.

Язык конференции — русский, с синхронным переводом в зале на английский язык.

В выставочной части компании-вендоры продемонстрируют свои продукты и решения, а также предоставят информацию об успешных реализациях проектов и планах на ближайшее будущее.

Подробнее о Форуме и форматах участия можно узнать на официальном сайте.