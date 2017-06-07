Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», организуемый журналом ПЛАС — крупнейшее мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья.
Основная цель мероприятия — дальнейшее развитие единой площадки, используемой для синтеза интеллектуальных и технологических потенциалов всех участников рынка:
Количество ключевых участников ПЛАС-Форума – более 1 000 человек.
Формат проведения ПЛАС-Форума: выставка, конференция, круглые столы.
В ходе конференции и круглых столов выступят регуляторы и признанные эксперты индустрии, которые поделятся собственным опытом, осветят результаты реализации проектов ведущих участников рынка, текущую проблематику и перспективы дальнейшего развития индустрии.
Среди ключевых тем конференции Форума:
Язык конференции — русский, с синхронным переводом в зале на английский язык.
В выставочной части компании-вендоры продемонстрируют свои продукты и решения, а также предоставят информацию об успешных реализациях проектов и планах на ближайшее будущее.
Подробнее о Форуме и форматах участия можно узнать на официальном сайте.
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