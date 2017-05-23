Топ-клуб "Теория ограничений как метод создания контекста для «правильного» поведения персонала"

Ассоциация выпускников Президентской программы Республики Татарстан приглашает на бесплатный ТОП-клуб от сертифицированного специалиста по Теории ограничения систем.
Спикер: Виктор Вальчук
Программа:
23 мая (18:00 — 21:00), конференц-зал "Тукай" отеля "Ногай"
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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