23 мая 2017

Топ-клуб "Теория ограничений как метод создания контекста для «правильного» поведения персонала"

Топ-клуб

Ассоциация выпускников Президентской программы Республики Татарстан приглашает на бесплатный ТОП-клуб от сертифицированного специалиста по Теории ограничения систем.

Спикер: Виктор Вальчук

  • Кандидат ф.м.н., директор ООО «АРБ-Консалтинг», консультант Школы бизнеса «Управляй будущим».
  • Сертифицированный специалист по Теории ограничения систем. (Сертификат Международной организации TOCICO).
  • Бизнес-тренер и консультант по системам управления (СМК, бережливое производство, теория ограничений систем Голдратта), по развитию производственных систем, маркетингу, маркетинговым исследованиям, интернет-маркетингу
  • Сертифицированный аудитор системы менеджмента качества. Опыт консалтинговой деятельности 16 лет.

Программа:

  • Организация как система. Целостный подход.
  • Исходные посылки теории ограничений
  • Поток создания ценности, ограничение и корневая проблема.
  • Поведение человека как выбор на основе окружающего контекста.
  • Два вида поведения: конкуренция и сотрудничество.
  • Типы и виды ограничений
  • Пять направляющих шагов работы с ограничением
  • Ограничение – мощный элемент контекста для сотрудничества.
  • Как учитывают финансы в теории ограничений. Показатели как часть контекста.
  • Примеры работы с ограничением
  • Корневая проблема и диаграмма «грозовая туча». Преодоление корневой проблемы как снятие конфликта в контексте.
  • Примеры корневых проблем на предприятиях РФ
  • Решение теории ограничений для управления производством и операционной деятельностью. Примеры
  • Управление закупом и дистрибуцией. Примеры
  • Разработка конкурентного преимущества (предложения ценности). Примеры
  • Управление проектами. Примеры

23 мая (18:00 — 21:00), конференц-зал "Тукай" отеля "Ногай"

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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