Тренинг "Как эффективно управлять сотрудниками: вовлекать или пинать?"

14 апреля в «Казань-Арене» пройдет тренинг Александра Некрасова «Как эффективно управлять сотрудниками: вовлекать или пинать?».
Зачем успешные руководители продолжают учиться управлять своим персоналом?
Александр Некрасов: "Вовлечение и пинки — это ежедневное регулярное действие. Если руководителю это удается, у сотрудников будет четкое понимание целей на день, неделю, месяц, квартал и год. Тогда результат в работе увеличится в разы".
Для кого это тренинг:
В результате тренинга вы получите:
Количество мест ограничено. Более подробную информацию о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефону 8-843-240-05-27.
Более подробную информацию о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефону 8-843-240-05-27.
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