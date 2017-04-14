14 апр. 2017

Тренинг "Как эффективно управлять сотрудниками: вовлекать или пинать?"

Тренинг

14 апреля в «Казань-Арене» пройдет тренинг Александра Некрасова «Как эффективно управлять сотрудниками: вовлекать или пинать?».

Зачем успешные руководители продолжают учиться управлять своим персоналом?

  • Чтобы раскрывать свой потенциал и достичь максимального успеха в управлении компании.
  • Чтобы преодолеть страхи, что сотрудники не могут делать больше.
  • Чтобы развить самодисциплину и всегда находить силы для грамотного управления персоналом.
  • Чтобы сдвинуться с мертвой точки и решить задачу создания эффективного отдела продаж, которая давно откладывалась.
  • Чтобы стать сильной личностью, обрести уверенность в себе и достичь смелых финансовых, деловых и личных целей.
  • Чтобы отказаться от стереотипов: «в моем бизнесе это не работает», «мои сотрудники не такие, как все», «у меня эксклюзивный бизнес».
Александр Некрасов: "Вовлечение и пинки — это ежедневное регулярное действие. Если руководителю это удается, у сотрудников будет четкое понимание целей на день, неделю, месяц, квартал и год. Тогда результат в работе увеличится в разы".

Для кого это тренинг:

  • для собственников бизнеса,
  • для топ-менеджеров,
  • для руководителей любых уровней.

В результате тренинга вы получите:

  • пошаговый алгоритм, как эффективно управлять сотрудниками,
  • инструменты мотивирования персонала, чтобы все сотрудники выполняли поставленные вами задачи своевременно и в срок на 100%,
  • систему перенастройки внутреннего компаса с тушения пожаров на делегирование.

Количество мест ограничено. Более подробную информацию о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефону 8-843-240-05-27.


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Более подробную информацию о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефону 8-843-240-05-27.

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