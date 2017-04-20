Красноярский экономический форум 2017

Форум "Российская экономика: повестка 2018-2024" продлится три дня, с 20 по 22 апреля, в МВДЦ "Сибирь" в Красноярске.

Участники КЭФ-2017 обсудят основные итоги социально-экономического развития уходящего политического цикла и обозначат приоритетные направления развития страны на предстоящие шесть лет. В форуме ожидается участие ведущих российских экспертов и организаций, представляющих самый широкий спектр отраслей.



Первый день форума будет отдан молодёжной площадке "Поколение – 2030" и посвящён вопросам проведения Года экологии в России. Во второй и третий дни КЭФ запланированы пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. Традиционно на форуме будет работать выставка.

По вопросам регистрации обращаться в call-центр КЭФ по телефону: +7-499-940-93-29, или по электронной почте: registrator@krasnoforum.ru

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.