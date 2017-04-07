IX Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»

Мероприятие пройдет 7 апреля 2017 года в РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН, является уже десять лет их центральным мероприятием в сфере интеллектуальной собственности, как для России, так и для стран ЕАЭС и СНГ.

Участие в Международном Форуме – это уникальная возможность внести свой вклад в технологическую модернизацию и реиндустриализацию через рынок интеллектуальной собственности, развитие национальной и региональной инновационной системы и подготовку квалифицированных инновационных кадров. Форум дает возможность развить существующие деловые связи, приобрести новых партнеров и осуществить взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом. Участники смогут встретиться с представителями органов власти, делового сообщества и ведущими экспертами в области интеллектуальной собственности и инноваций и получат возможность донести до них свои предложения и рекомендации.

Программа IX Международного Форума включает пленарное и секционные заседания, в рамках которых пройдет обсуждение следующих основных тем:

Презентация национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНЕ в 2016 году»;

Евразийский рынок интеллектуальной собственности: проблемы и перспективы;

Отраслевой и корпоративный рынок интеллектуальной собственности, в т.ч. в ОПК;

Региональный рынок интеллектуальной собственности;

Проблемы противодействия коррупции в НИОКР и практика их решения;

Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации, на фондовом рынке и страхование рисков;

Налогообложение при коммерциализации интеллектуальной собственности;

Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и контрафакта;

Кадры для рынка интеллектуальной собственности.

Международный Форум проводится на ежегодной основе и неизменно вызывает большой интерес у руководителей, ведущих специалистов и экспертов в сфере интеллектуальной собственности. Сборники документов и материалов предыдущих форумов, а также проект программы очередного форума размещены на сайте Дирекции Форума www.rniiis.ru.

Форум предусматривает как очное участие, так и участие в режиме видеоконференции представителей образовательных, научных организаций, корпораций и предприятий, органов власти из регионов России, а также в режиме онлайн-трансляции на сайте организаторов Форума ( www.rea.ru).