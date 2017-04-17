Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017»

С 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр» будет работать 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017».

Экспозиция и деловая программа выставки «Нефтегаз-2017» формируются при непосредственном участии Министерства энергетики РФ и экспертного сообщества. Не имеющее аналогов отраслевое событие является ключевым этапом государственной стратегии, направленной на модернизацию и инновационное развитие отечественного ТЭК.

Основные тематические разделы:

Разведка и добыча нефти и газа

Строительство и обустройство месторождений

Сбор, транспортировка, хранение углеводородов

Нефтегазопереработка и нефтехимия

Оборудование и технологии. Сервисное обслуживание

Насосы, компрессорная техника, апорно-регулирующая аппаратура

Электрооборудование для ТЭК

Автоматизированные системы управления и КИП

IT – технологии для ТЭК

Экология, системы мониторинга состояния окружающей среды

Охрана труда и системы безопасности

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте выставки.