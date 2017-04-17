С 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр» будет работать 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017».
Экспозиция и деловая программа выставки «Нефтегаз-2017» формируются при непосредственном участии Министерства энергетики РФ и экспертного сообщества. Не имеющее аналогов отраслевое событие является ключевым этапом государственной стратегии, направленной на модернизацию и инновационное развитие отечественного ТЭК.
Основные тематические разделы:
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте выставки.
Тел.: +7 (499) 795-37-61
E-mail: neftegaz@expocentr.ru
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