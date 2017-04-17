17 апр. 2017

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017»

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017»

С 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр» будет работать 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017».

Экспозиция и деловая программа выставки «Нефтегаз-2017» формируются при непосредственном участии Министерства энергетики РФ и экспертного сообщества. Не имеющее аналогов отраслевое событие является ключевым этапом государственной стратегии, направленной на модернизацию и инновационное развитие отечественного ТЭК.

Основные тематические разделы:

  • Разведка и добыча нефти и газа
  • Строительство и обустройство месторождений
  • Сбор, транспортировка, хранение углеводородов
  • Нефтегазопереработка и нефтехимия
  • Оборудование и технологии. Сервисное обслуживание
  • Насосы, компрессорная техника, апорно-регулирующая аппаратура
  • Электрооборудование для ТЭК
  • Автоматизированные системы управления и КИП
  • IT – технологии для ТЭК
  • Экология, системы мониторинга состояния окружающей среды
  • Охрана труда и системы безопасности

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте выставки.

Контакты

Тел.: +7 (499) 795-37-61

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

Календарь

Все мероприятия