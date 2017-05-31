Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) пройдет 31 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Целью форума является обсуждение текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер, которые нужно принять для усиления его роли в российской экономике.
Форум МСП призван способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства в России, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП.
К участию в Форуме МСП приглашаются представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители малых и средних компаний, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству, представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.
Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на официальном сайте Форума.
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