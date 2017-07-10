10 июля 2017

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ - 2017

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ - 2017

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежегодно с 2010 года. В 2017 году ИННОПРОМ состоится в 8-й раз. Страна-партнер ИННОПРОМ-2017 — Япония.

Главная тема — «Умное производство. Глобальный подход».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

  • Более 50 партнеров мероприятий – международные и российские ассоциации, компании, фонды и институты развития;
  • 150 дискуссий за 4 дня в рамках 12 тематических треков;
  • Более 500 спикеров и экспертов международного уровня из Европы, Азии, Африки и Америки;
  • Более 13 000 участников дискуссий;
  • Заседания Советов и рабочих групп при федеральных органах власти.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

  • Металлообработка
  • Индустриальная автоматизация
  • Машиностроение и производство компонентов
  • Технологии для энергетики

В рамках площадки ИННОПРОМ-2017 также пройдет вручение национальной промышленной премии «Индустрия», Форум промышленного дизайна GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN, Специализированный проект «Профи», 1-ый национальный чемпионат роботов, INNOPROM GOLF CHALLENGE и Финансово-промышленный форум.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно официальном сайте выставки.

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