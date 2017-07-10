Международная промышленная выставка ИННОПРОМ - 2017

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежегодно с 2010 года. В 2017 году ИННОПРОМ состоится в 8-й раз. Страна-партнер ИННОПРОМ-2017 — Япония.
Главная тема — «Умное производство. Глобальный подход».
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В рамках площадки ИННОПРОМ-2017 также пройдет вручение национальной промышленной премии «Индустрия», Форум промышленного дизайна GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN, Специализированный проект «Профи», 1-ый национальный чемпионат роботов, INNOPROM GOLF CHALLENGE и Финансово-промышленный форум.
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