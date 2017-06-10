ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего»

Мероприятие такого масштаба впервые пройдет в Центральной Азии.

Тема ЭКСПО-2017 — «Энергия Будущего» — призвана привлечь внимание глобальной аудитории к решениям и технологиям, обеспечивающим эффективное управление источниками энергии, снижение выбросов углекислого газа, использование альтернативных источников энергии, доступность и надежность энергоснабжения.

Ожидается более 5 миллионов посещений ЭКСПО. Среди гостей мероприятия — главы государств, руководители крупнейших мировых компаний и международных организаций

В ЭКСПО-2017 примут участие предприятия и организации из более, чем 100 стран мира, таких как Китай, Индия, Корея, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Саудовская Аравия, которые представят на выставке национальные экспозиции.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на сайте ЭКСПО-2017