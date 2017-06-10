Мероприятие такого масштаба впервые пройдет в Центральной Азии.
Тема ЭКСПО-2017 — «Энергия Будущего» — призвана привлечь внимание глобальной аудитории к решениям и технологиям, обеспечивающим эффективное управление источниками энергии, снижение выбросов углекислого газа, использование альтернативных источников энергии, доступность и надежность энергоснабжения.
Ожидается более 5 миллионов посещений ЭКСПО. Среди гостей мероприятия — главы государств, руководители крупнейших мировых компаний и международных организаций
В ЭКСПО-2017 примут участие предприятия и организации из более, чем 100 стран мира, таких как Китай, Индия, Корея, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Саудовская Аравия, которые представят на выставке национальные экспозиции.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на сайте ЭКСПО-2017
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