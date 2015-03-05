OpenTalk "Свой или чужой: C кем работать, а с кем - не стоит и начинать?"

Этот OpenTalk будет полезен линейным руководителям, директорам и собственникам бизнеса — самой широкой аудитории, которая хоть раз сталкивалась с задачей нанять сотрудника или с нуля сформировать целую команду. Вопросы, которые волнуют этих специалистов, всегда схожи: Как собрать людей, которые будут с вами работать на одну цель? Можно ли воспитать ответственность и инициативность? Кому можно доверять, а с кем нельзя работать?
На OpenTalk от Александры Знаменской, бизнес-тренера организации Teamsoft, мы определим, на какие основные проявления человека обязательно нужно обращать внимание, как эти проявления расценивать? Мы узнаем о "золотых вопросах", которые нужно задать на собеседовании, чтобы понять, может ли кандидат стать частью вашей команды и вести ее к завоеванию рынка.
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