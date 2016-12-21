Церемония награждения по итогам конкурса «Предприниматель года: Золотая сотня – 2016»

Конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня» проводится под эгидой Министерства экономики РТ с 2013 года.

В 2016 году конкурс проводится в 4 раз. Принять участие в конкурсе может любой предприниматель, заполнивший анкету на сайте конкурса.

Сто лучших предпринимателей республики выбираются экспертным опросом. В экспертный совет входит 7 человек. Он состоит из членов министерства экономики Республики Татарстан, а также представителей из профильных министерств.

Проголосовать за участников смогут все желающие, оставив на сайте конкурса свой голос за конкретного участника. Голоса посетителей так же будут учитываться при принятии окончательного решения экспертной комиссией.

Главное требование для победителей конкурса - внесение значительного вклада в развитие предпринимательства в Татарстане.

Победители будут определяться в основных 10 номинациях:

Сельское хозяйство Производство Сфера высоких технологий (IT, телекоммуникации) Транспорт Строительство Молодой предприниматель Социальный предприниматель Лучший экспортер Инновационный предприниматель Импортозамещение

Цели проекта:

Укрепление взаимодействия бизнеса и власти;

Повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса предпринимателя в обществе;

Распространение положительного опыта работы победителей конкурса;

Формирование положительного образа предпринимателя;

Популяризация роли предпринимательства;

Пропаганда достижений малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии;

Стимулирование развития сферы малого и среднего бизнеса.

Организатор проекта: Министерство экономики Республики Татарстан.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конкурса.