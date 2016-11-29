На площадке Four Seasons Hotel Moscow 29 ноября пройдет V ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».
Цель проведения конференции − дать оценку усилиям власти по созданию благоприятной среды для предпринимательства в России, систематизировать опыт, определить ключевые задачи и способы их решения.
На конференции планируется обсудить:
Аудитория конференции: актив деловых общественных объединений; представители бизнеса, занимающиеся совершенствованием делового климата; участники опросов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата; администрации регионов РФ; представители федеральных органов исполнительной власти; проектные офисы субъектов Российской Федерации; эксперты; СМИ.
Участие в конференции бесплатное. Вам нужно пройти регистрацию на сайте Leader-ID и получить подтверждение участия по электронной почте.
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