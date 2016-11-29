29 нояб. 2016

V ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»

На площадке Four Seasons Hotel Moscow 29 ноября пройдет V ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Цель проведения конференции − дать оценку усилиям власти по созданию благоприятной среды для предпринимательства в России, систематизировать опыт, определить ключевые задачи и способы их решения.

На конференции планируется обсудить:

  • что представляет собой новая концепция, ориентирующаяся на целевые модели регулирования и правоприменения;
  • какие задачи стоят перед регионами в рамках ее внедрения; в чем специфика и значение целевых моделей улучшения инвестиционного климата;
  • как изменятся структура и механизмы управления изменениями в регионе, критерии их оценки, полномочия и степень ответственности региональных администраций за качество деловой среды;
  • какие технологии взаимодействия бизнеса и власти будут более востребованы и эффективны.

Аудитория конференции: актив деловых общественных объединений; представители бизнеса, занимающиеся совершенствованием делового климата; участники опросов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата; администрации регионов РФ; представители федеральных органов исполнительной власти; проектные офисы субъектов Российской Федерации; эксперты; СМИ.

Участие в конференции бесплатное. Вам нужно пройти регистрацию на сайте Leader-ID и получить подтверждение участия по электронной почте.

Подробная информация доступна по ссылке

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