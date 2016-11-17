VI Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2016» состоится в г. Омске 17 ноября 2016 года.
Целью проведения форума является обсуждение перспективных механизмов и практик комплексного развития социальной сферы регионов Российской Федерации.
В рамках данного форума запланирована работа круглых столов, дискуссионных площадок, инвестиционно-экспертных сессий, а также будет организована выставка, которая станет площадкой для демонстраций социально-предпринимательских проектов, раскрывающих инновационный подход в решении проблем местного сообщества и повышении качества жизни населения в регионах Российской Федерации. Кроме того, запланировано посещение социальных предприятий Омского региона.
К участию в форуме приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных палат, некоммерческих организаций и социальные предприниматели, а также социальные инвесторы.
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