VI Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2016»

VI Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2016» состоится в г. Омске 17 ноября 2016 года.

Целью проведения форума является обсуждение перспективных механизмов и практик комплексного развития социальной сферы регионов Российской Федерации.

В рамках данного форума запланирована работа круглых столов, дискуссионных площадок, инвестиционно-экспертных сессий, а также будет организована выставка, которая станет площадкой для демонстраций социально-предпринимательских проектов, раскрывающих инновационный подход в решении проблем местного сообщества и повышении качества жизни населения в регионах Российской Федерации. Кроме того, запланировано посещение социальных предприятий Омского региона.

К участию в форуме приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных палат, некоммерческих организаций и социальные предприниматели, а также социальные инвесторы.