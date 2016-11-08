Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель – 2016»

В Культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» г. Казани (ул. Московская, д. 3) 8 ноября 2016 года в 10.00 состоится торжественное мероприятие, посвященное финалу Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016» и подведению итогов конкурса лучших бизнес-проектов.

Принять участие в мероприятии в качестве гостя сможет любой желающий. Участников и зрителей ждут увлекательная шоу-программа, выступления финалистов, общение с известными общественными и политическими деятелями, представителями государственных органов, высшей школы, бизнес-сообщества и много приятных сюрпризов.

В программе также предусмотрены мастер-классы известных бизнесменов и бизнес-тренеров, кофе-брейки, подведение итогов финала Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016» и итогов конкурса лучших бизнес-проектов в различных номинациях, прошедших в городах Казань, Набережные Челны и Чистополь.

В ходе мероприятия, зритель, задавший лучший вопрос финалистам, получит ценный приз.

Вход свободный.