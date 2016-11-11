В Москве 11 ноября состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста».
Организатором данного мероприятия выступает Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Цель собрания - организация широкой дискуссии по теме «Россия в глобальном мире: в поиске новой модели экономического развития», консолидация усилий по вопросам модернизации российской экономики и разработки эффективной модели социально-экономического развития страны.
Участниками мероприятия выступят ведущие ученые и эксперты, специалисты-практики, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, представители субъектов Российской Федерации, образовательного сообщества, деловых кругов, национальных общественных организаций, молодежных организаций.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.
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