11 нояб. 2016

Всероссийское экономическое собрание

Всероссийское экономическое собрание

В Москве 11 ноября состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста».

Организатором данного мероприятия выступает Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Цель собрания - организация широкой дискуссии по теме «Россия в глобальном мире: в поиске новой модели экономического развития», консолидация усилий по вопросам модернизации российской экономики и разработки эффективной модели социально-экономического развития страны.

Участниками мероприятия выступят ведущие ученые и эксперты, специалисты-практики, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, представители субъектов Российской Федерации, образовательного сообщества, деловых кругов, национальных общественных организаций, молодежных организаций.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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