День открытых дверей ICBT

25 ноября с 10:00-17:00 вы сможете получить информацию, готовые лайфхаки от преподавателей Международной школы бизнес-тренеров ICBT формате десяти мастер-классов.

Программа адресуется руководителям и собственникам бизнеса, hr-менеджерам, тренерам, коучам и всем, кто интересуется вопросом внедрения современных инструментов повышения и развития мотивации, вовлеченности в бизнесе и повседневности.

Что-то не дает вам покоя и мешает быстро двигаться вперед? Готовые решения, полезные знакомства, вдохновляющие примеры практиков — все это ждет вас на Дне открытых дверей ICBT!

1 день мега-полезной информации

10 мастер-классов

10 выдающихся бизнес-тренеров

Что получат участники от мероприятия?

Живое участие в мастер-классах. Лайфхаки, практику по заявленным темам. Получите установки на получение результата — и все это под контролем практиков, а не теоретиков! Советы и рекомендации тренеров. Сможете задать вопросы о способах обучения персонала и выбора провайдера обучения. Сертификат об участии в мероприятии, организованного официальным представителем МЭУК и международной сети школы бизнес-тренеров ICBT в РТ Академией коучинга «MENTOR». Запись видео мас тер-классов.

Более подробно ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте организатора.









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