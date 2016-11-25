День открытых дверей ICBT

25 ноября с 10:00-17:00 вы сможете получить информацию, готовые лайфхаки от преподавателей Международной школы бизнес-тренеров ICBT формате десяти мастер-классов.
Программа адресуется руководителям и собственникам бизнеса, hr-менеджерам, тренерам, коучам и всем, кто интересуется вопросом внедрения современных инструментов повышения и развития мотивации, вовлеченности в бизнесе и повседневности.
Что-то не дает вам покоя и мешает быстро двигаться вперед? Готовые решения, полезные знакомства, вдохновляющие примеры практиков — все это ждет вас на Дне открытых дверей ICBT!
1 день мега-полезной информации
10 мастер-классов
10 выдающихся бизнес-тренеров
Более подробно ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте организатора.
16+
Телефон: +7 (987) 277-73-67
Эл. почта: couch@mentor-kzn.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.