III Всероссийский HR-Форум. Вечные вопросы и современные решения

Что принесет нам 2017 год? Как изменятся подходы в сфере управления персоналом? Как скажется внедрение проф.стандартов на работе HR?

Осенний Форум «Тактика и Стратегия Управления Персоналом 2016» призван дать возможность оценить степень изменений, происходящих в сфере HR, и помочь принять наиболее верные решения по изменению HR-стратегии и использованию тех или иных HR-инструментов.

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ ФОРУМА 20-21 ОКТЯБРЯ 2016:

Аналитика рынка труда

Что бизнес ожидает от hr-партнеров. Стратегическая функция hr

Проекты по оптимизации hr-процессов - что российские компании меняют в своей hr стратегии

Change management: как сплотить сотрудников в трудные времена

Agile и как с ним работает hr

Мотивация, повышение производительности и оценка эффективности

Нестандартные подходы к обучению персонала - опыт российских практиков

Оценка и подбор персонала различных уровней

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.

Место проведения: г. Москва, Холидей Инн Москва Сущевский