III Всероссийский HR-Форум. Вечные вопросы и современные решения

Что принесет нам 2017 год? Как изменятся подходы в сфере управления персоналом? Как скажется внедрение проф.стандартов на работе HR?
Осенний Форум «Тактика и Стратегия Управления Персоналом 2016» призван дать возможность оценить степень изменений, происходящих в сфере HR, и помочь принять наиболее верные решения по изменению HR-стратегии и использованию тех или иных HR-инструментов.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.
Место проведения: г. Москва, Холидей Инн Москва Сущевский
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