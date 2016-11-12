Сибирский предпринимательский форум «Традиции и новые вызовы»

12 ноября в Новосибирске (Маринс Парк Отель) состоится очередная встреча членов предпринимательского сообщества, где зародятся новые проекты, бизнесы и партнерства.
150 ярких участников, 15 экспертов-практиков, 3 площадки одновременно и 1 нестандартный формат.
Спикеры Форума – директора и собственники успешных компаний. Люди, ориентированные на профессиональный и личностный рост. Те, кто добились успеха в своем деле и готовы рассказать, какие прикладные инструменты актуальны именно сейчас.
В рамках форума участники смогут посетить 3 секции:
Традиционная программа форума состоит из двух частей:
Дневная ― выступления экспертов по трем направлениям, обсуждения и синхронизация.
Вечерняя ― знакомства и свободное общение в неформальной обстановке.
Также в рамках форума будет проходить выставка франчайзинга – прекрасная возможность превратить своих клиентов и партнеров в франчази, заинтересовав их своим бизнесом.
Почему стоит участвовать в форуме?
Узнать больше информации и зарегистрироваться на форум можно по ссылке или по телефону +7 (3822) 933-975
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