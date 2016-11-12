Сибирский предпринимательский форум «Традиции и новые вызовы»

12 ноября в Новосибирске (Маринс Парк Отель) состоится очередная встреча членов предпринимательского сообщества, где зародятся новые проекты, бизнесы и партнерства.

150 ярких участников, 15 экспертов-практиков, 3 площадки одновременно и 1 нестандартный формат.

Спикеры Форума – директора и собственники успешных компаний. Люди, ориентированные на профессиональный и личностный рост. Те, кто добились успеха в своем деле и готовы рассказать, какие прикладные инструменты актуальны именно сейчас.

В рамках форума участники смогут посетить 3 секции:

Опыт Сибирских предпринимателей – уроки извлеченные: практический опыт и эксклюзивные истории создания сильных сибирских компаний; Как будет выглядеть бизнес 2023: тенденции для развития бизнеса в ближайшие годы (прогнозы и перспективы); Жизненная навигация первого лица компании: развитие личности для масштабирования бизнеса.

Традиционная программа форума состоит из двух частей:

Дневная ― выступления экспертов по трем направлениям, обсуждения и синхронизация.

Вечерняя ― знакомства и свободное общение в неформальной обстановке.

Также в рамках форума будет проходить выставка франчайзинга – прекрасная возможность превратить своих клиентов и партнеров в франчази, заинтересовав их своим бизнесом.

Почему стоит участвовать в форуме?

Новые инсайды для тех, кто хочет расти.

Практические инструменты и рекомендации к действиям.

Новые контакты, один из способов рассказать о себе потенциальным партнерам и клиентам.

Узнать больше информации и зарегистрироваться на форум можно по ссылке или по телефону +7 (3822) 933-975