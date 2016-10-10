VI Европейский Конгресс

10-12 октября 2016 года в г. Катовице (Польша) состоится VI Европейский конгресс малых и средних предприятий.

Основные темы конгресса – состояние сектора малого и среднего предпринимательства в Польше и государствах-партнерах, определение новых направлений его развития: инновации, кластеры, новые технологии, сотрудничество науки, бизнеса и органов территориального самоуправления. Постоянным пунктом программы конгресса являются тематические панели, посвященные состоянию малого и среднего предпринимательства в странах Таможенного союза, а также государств СНГ и возможностям сотрудничества с польскими партнерами.

Более подробная информация о проведении конгресса указана на сайте мероприятия.