10-12 октября 2016 года в г. Катовице (Польша) состоится VI Европейский конгресс малых и средних предприятий.
Основные темы конгресса – состояние сектора малого и среднего предпринимательства в Польше и государствах-партнерах, определение новых направлений его развития: инновации, кластеры, новые технологии, сотрудничество науки, бизнеса и органов территориального самоуправления. Постоянным пунктом программы конгресса являются тематические панели, посвященные состоянию малого и среднего предпринимательства в странах Таможенного союза, а также государств СНГ и возможностям сотрудничества с польскими партнерами.
Более подробная информация о проведении конгресса указана на сайте мероприятия.
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