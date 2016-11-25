V Ежегодная международная конференция «Управление недвижимостью корпораций» (REMIC 2016)

V Международная конференция по управлению недвижимостью корпораций Remic состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 25 ноября 2016 года.

Цель конференции «Управление недвижимостью корпораций» (REMIС) – способствовать повышению экономического потенциала России посредством выстраивания эффективных земельно-имущественных отношений между государством и корпорациями при реализации проектов национального значения.

В силу территориальных особенностей России успех уникальных для мировой практики стратегических проектов, имеющих национальное значение, во многом зависит от эффективного выстраивания земельно-имущественных отношений между государством и корпорациями. Достижение баланса интересов между этими сторонами возможно лишь с учетом интересов государства, стратегических целей развития корпораций и соблюдения интересов проживающих на территории России народов.

В задачах конференции – рассмотреть проблемы повышения прозрачности земельно-имущественных отношений в России, модернизации технологического комплекса производств, урегулирования кадастровых вопросов земельно-имущественных отношений корпораций, усовершенствования системы налогообложения корпоративной недвижимости.

REMIC 2016 будет проводиться уже в пятый раз. Масштабность и стратегическая значимость поднимаемых на конференции проблем, уровень участников и актуальность решаемых задач позволили ей войти в число ведущих российских экономических форумов и заработать устойчивую репутацию в бизнес-среде.

Стать участником конференции и узнать подробности можно на официальном сайте.