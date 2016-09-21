Международный промышленный форум "Российский промышленник"

В период с 21 по 23 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдут XX юбилейный форум «Российский промышленник» и IX Петербургский Международный Инновационный Форум (ПМИФ), организуемые Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Традиционно эти мероприятия проходят совместно, предоставляя компаниям уникальную возможность для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий компаний с целью их продвижения на региональные и международные рынки и обсуждения актуальных вопросов модернизации предприятий промышленного комплекса.
В 2015 году в форумах приняли участие более 300 компаний из 12 регионов России и 16 стран мира, прошли 90 конгрессных мероприятий, были проведены более 500 деловых встреч в формате «поставщик-покупатель».
Официальную поддержку форуму оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
В выставочной программе форумов будут представлены тематические разделы:
Одним из самых важных разделов является выставочная экспозиция региональных инновационных кластеров, представляющая потенциал регионов России.
Стать участником и узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте мероприятия.
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