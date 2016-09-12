15-ая Всемирная конференция ACUUS

В 2016 году в Санкт-Петербурге соберутся ведущие специалисты подземной урбанизации из разных стран для участия в 15-й Всемирной конференции Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS.

Конференция ACUUS проходит в разных городах мира более 30 лет на высоком правительственном уровне. В рамках мероприятия формируется дискуссионная площадка для признанных в мире экспертов в области подземной урбанистики, инвесторов, представителей органов власти и общественных организаций.

Конференции ACUUS проходят раз в два года и собирают специалистов, занятых вопросами освоения подземного пространства. Впервые конференция состоялась в Сиднее в 1983 году. С тех пор мероприятие проводилось в разных городах по всему миру. Места проведения ACUUS: Миннеаполис (1986), Шанхай (1988), Токио (1991), Дельфт (1992), Париж (1995), Монреаль (1997), Сиань (1999), Турин (2002), Москва (2005), Афины (2007), Шэньчжэнь (2009), Сингапур (2012), Сеул (2014).

Конференцию ACUUS 2012 в Сингапуре посетили более 370 делегатов из 35 стран, не считая гостей мероприятия. Было получено более 350 докладов из 30 стран. Научный Комитет, в состав которого без преувеличения вошли самые именитые специалисты отрасли, отобрал 159 работ из 26 стран. Было организовано 26 параллельных технических секций различных тематик, осветивших вопросы планирования, архитектуры, безопасности, устойчивого развития подземного пространства. В рамках Конференции состоялись семинары, посвященные планированию и проектированию в подземном пространстве, а также безопасности и охране при проведении подземных работ. Было организовано 5 технических экскурсий, состоялась Генеральная Ассамблея ACUUS.

Стать участником и узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте конференции.