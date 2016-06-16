Панельная сессия ПМЭФ 2016: Макроэкономическая политика: стратегия действий

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Реализованный в 2014—2015 гг. пакет мер экономической политики позволил экономике абсорбировать внешние шоки и стабилизировал динамику ключевых экономических показателей и финансовых рынков. Какие дальнейшие действия необходимо реализовать по трем ключевым направлениям экономической политики (бюджетная, денежно-кредитная и структурная экономическая) для обеспечения выхода на устойчивые темпы экономического роста? Какое взаимное влияние эти политики будут оказывать друг на друга? Что необходимо для успешной реализации таких изменений?

Модератор:

Николай Корженевский, Ведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:

Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок; заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской Федерации

Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации

Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации





Источник: forumspb.com