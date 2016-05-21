Баядерка - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Людвиг Минкус
Балет в 3 действиях (12+)
Хореография Мариуса Петипа
Художественный руководитель постановки – ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
Сценография и костюмы – засл. деятель искусств России АНАТОЛИЙ НЕЖНЫЙ, АННА НЕЖНАЯ (Москва)
ПОСТАНОВКА 2007 ГОДА
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