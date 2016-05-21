21 мая 2016

Баядерка - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Баядерка - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Людвиг Минкус

Балет в 3 действиях (12+)
Хореография Мариуса Петипа

Художественный руководитель постановки – ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
Сценография и костюмы – засл. деятель искусств России АНАТОЛИЙ НЕЖНЫЙ, АННА НЕЖНАЯ (Москва)

ПОСТАНОВКА 2007 ГОДА

Официальный сайт театра

Календарь

Все мероприятия