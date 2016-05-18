18 мая 2016

Спартак - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Спартак - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Арам Хачатурян

Балет в 2 действиях (12+)
Хореография и либретто ГЕОРГИЯ КОВТУНА

Балетмейстер-постановщик - ГЕОРГИЙ КОВТУН (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик - АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам – АННА ИПАТЬЕВА (Киев)

ПОСТАНОВКА 2008 ГОДА

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