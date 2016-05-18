Спартак - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Арам Хачатурян
Балет в 2 действиях (12+)
Хореография и либретто ГЕОРГИЯ КОВТУНА
Балетмейстер-постановщик - ГЕОРГИЙ КОВТУН (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик - АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам – АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
ПОСТАНОВКА 2008 ГОДА
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