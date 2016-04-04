Открытая встреча с Анатолием Вассерманом

4 апреля впервые в Казани состоится открытая встреча со знаменитым журналистом, телеведущим и публицистом Анатолием Вассерманом, автором книг «Украина и другая Россия», «Сундук истории. Секрет денег и человеческих пороков», «Чем социализм лучше капитализма» и других.
Анатолий Вассерман – инженер, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Победитель первого Кубка Наций в игре «Что? Где? Когда?». 15 раз завоевывал чемпионский титул в игре «Брейн-ринг». В «Своей игре» одержал 22 победы подряд и в 2004 году был назван лучшим игроком десятилетия. В 2008 году стал чемпионом Москвы по спортивной версии «Своей игры», чемпион «Что? Где? Когда?».
Тема выступления – «Будущее через 50 лет». Анатолий Вассерман расскажет, каким будет мир в ближайшем будущем: экономика, политика, бизнес, мироустройство, люди, какие вызовы и угрозы ожидает нас . После выступления участники встречи получат уникальную возможность задать свои вопросы одному из величайших умов современности, человеку с колоссальными запасами знаний и незаурядной памятью.
Место проведения: Молодежный Центр "АК БАРС"
Участие платное. Купить билет можно здесь.
Участие платное. Купить билет можно здесь.
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