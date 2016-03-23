Московский Экономический Форум

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Московский Экономический Форум — это международная экспертная площадка по выработке стратегических решений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической политики России.

На Форуме проводится анализ противоречий доминирующего сегодня курса развития России, оценивается потенциал альтернативного развития и возможности для его реализации.

В 2013 году Форум проводился впервые. Место проведения — Московский Государственный Университет имени Ломоносова — старейший классический университет России, центр отечественной науки и культуры.

МЭФ-2016

Центральный форум состоится 23–24 марта в Москве, в «Ломоносовском корпусе» МГУ, и будет посвящен теме: «25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?»

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

видео с сайта http://me-forum.ru/