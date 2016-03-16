V Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана

16-18 марта 2016 года Исполком Всемирного конгресса татар проводит V Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. В настоящее время на сходе планируется участие 660 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из более 36 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан. Также на мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Первый Всероссийский сход состоялся в 2012 году, где при участии Президента РТ Р.Н.Минниханова прошло обсуждение важных проблем, затрагивающих различные аспекты жизни сельских предпринимателей. Время показывает, что затронутые на сходе вопросы остаются актуальными и требуют постоянного внимания.

В программу V Всероссийского схода мероприятия включены:

18 марта пройдут секционные заседания. Заседания пройдут по темам:

Земледелие (земледелие, растениеводство, садоводство);

Животноводство (животноводство, птицеводство);

Народные промыслы (пчеловодство, рыбоводство).

В рамках программы схода 17 марта его участники посетят Тюлячинский муниципальный район Республики Татарстан. Здесь они ознакомятся с комплексным развитием татарского села и поделятся опытом работы в сфере сельского хозяйства, а также наладят деловые контакты.

18 марта в ГТРК «Корстон» будет организована выставка-ярмарка производителей халяльной продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ. Также в этот день состоится пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Для участников мероприятий предусмотрена и культурная программа: Просмотр спектакля И.Махмутовой «Күрәсем килгән иде… » ТДИК им. К.Тинчурина.