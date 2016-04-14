II Ялтинский международный экономический форум

Второй Ялтинский международный экономический форум состоится 14­-16 апреля 2016 года в городе Ялте, Республике Крым. Площадкой проведения Форума станет гостиница «Мрия Резорт».

Ялтинский международный экономический форум – это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Республики Крым для решения вопросов, связанных с успешной реализацией экономического потенциала Крыма как субъекта Российской Федерации.

Второй Ялтинский международный экономический форум будет посвящен вопросам создания благоприятной среды ведения бизнеса в условиях единственной созданной в Российской Федерации свободной экономической зоны и привлечению инвестиций в экономику страны в целом и Крымского полуострова в частности. Основными темами Форума станут перспективы инвестиционного и инновационного будущего полуострова, презентации масштабных инвестиционных проектов с учетом принятой Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Программа Форума предполагает проведение пленарного заседания, работу специальных отраслевых секций и деловые завтраки. Пленарное заседание станет ключевым мероприятием Форума и раскроет актуальные темы экономического и инвестиционного будущего Крымского полуострова.

Мероприятия деловой программы будут посвящены обсуждению лучших региональных практик развития и поддержки предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, международного сотрудничества и конкурентоспособности российской экономики.

Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте мероприятия.