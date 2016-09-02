Восточный экономический форум 2016

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. В 2016 году он пройдет с 2 по 3 сентября.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЭФ:

укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти;

всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, как на российском, так и на международном уровне;

презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса: территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, господдержки перспективных инвестпроектов.

В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.

Руководителем Организационного комитета Восточного экономического форума является заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте мероприятия.