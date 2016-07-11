ИННОПРОМ 2016

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежегодно с 2010 года. В 2016 году ИННОПРОМ состоится в 7-й раз.

Главная тема — "Промышленные сети"/Industrial net.

Торжественное открытие ИННОПРОМ-2016 состоится 10 июля 2016 г.

Индийское Правительство официально подтвердило: в 2016 году страной-партнером ИННОПРОМ станет Индия.

Запланировано масштабное участие индийских компаний в выставке, а также целый ряд деловых мероприятий с участием руководителей обеих стран.

Тематические блоки ИННОПРОМ-2016:

Автоматизация

Технологии для городов

Технологии для энергетики

Машиностроение

Производители компонентов

Технологии обработки материалов

6 выставок объединяют главные секторы промышленности на одной площадке, обеспечивают доступ к новым клиентам всего промышленного спектра.

Посетители ИННОПРОМ - специалисты, принимающие решения о закупках, представители промышленных предприятий и дилерских компаний.

Более полная информация о мероприятии доступна на официальном сайте



