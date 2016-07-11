ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежегодно с 2010 года. В 2016 году ИННОПРОМ состоится в 7-й раз.
Главная тема — "Промышленные сети"/Industrial net.
Торжественное открытие ИННОПРОМ-2016 состоится 10 июля 2016 г.
Индийское Правительство официально подтвердило: в 2016 году страной-партнером ИННОПРОМ станет Индия.
Запланировано масштабное участие индийских компаний в выставке, а также целый ряд деловых мероприятий с участием руководителей обеих стран.
6 выставок объединяют главные секторы промышленности на одной площадке, обеспечивают доступ к новым клиентам всего промышленного спектра.
Посетители ИННОПРОМ - специалисты, принимающие решения о закупках, представители промышленных предприятий и дилерских компаний.
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