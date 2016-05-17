Российский международный энергетический Форум – 2016

Уникальная площадка для диалога производителей оборудования и поставщиков технологий для энергетики с крупнейшими отраслевыми компаниями. Форум стал новым этапом в развитии одной из лучших российских специализированных выставок – «Энергетика и Электротехника».
Основная задача проекта – консолидировать интересы экспонентов, представляющих свою продукцию на выставке, с экспертным потенциалом Форума.
Выставка «Энергетика и Электротехника» проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года. Сегодня это динамично развивающийся бренд, предлагающий действующим и потенциальным экспонентам эффективное сочетание опыта и современных подходов. Для многих российских и зарубежных поставщиков энергооборудования участие в выставке «Энергетика и Электротехника – 2016» напрямую связано со стратегическими перспективами развития бизнеса.
Площадь: более 12 000 кв. м.
Свыше 250 экспонентов из 10 стран
Более 9 000 посетителей, из которых более 86% – руководители высшего и среднего звена, влияющие на принятие системных решений.
Cпециальные экспозиции
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ:
Подробная информация о мероприятии на официальном сайте.
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