Российский международный энергетический Форум – 2016

Уникальная площадка для диалога производителей оборудования и поставщиков технологий для энергетики с крупнейшими отраслевыми компаниями. Форум стал новым этапом в развитии одной из лучших российских специализированных выставок – «Энергетика и Электротехника».

Основная задача проекта – консолидировать интересы экспонентов, представляющих свою продукцию на выставке, с экспертным потенциалом Форума.

Выставка «Энергетика и Электротехника» проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года. Сегодня это динамично развивающийся бренд, предлагающий действующим и потенциальным экспонентам эффективное сочетание опыта и современных подходов. Для многих российских и зарубежных поставщиков энергооборудования участие в выставке «Энергетика и Электротехника – 2016» напрямую связано со стратегическими перспективами развития бизнеса.

Площадь: более 12 000 кв. м.

Свыше 250 экспонентов из 10 стран

Более 9 000 посетителей, из которых более 86% – руководители высшего и среднего звена, влияющие на принятие системных решений.

Cпециальные экспозиции

«Импортозамещение»

«Светотехника. Светодиодные технологии»

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ:

ДЕМОНСТРАЦИЯ инновационного оборудования и услуг энергетического рынка ОСНОВНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ;

инновационного оборудования и услуг энергетического рынка ; СТРУКТУРИРОВАННЫЙ организаторами ДИАЛОГ с представителями энергетических компаний, формирующих спрос на продукцию и услуги в долгосрочной и краткосрочной перспективах;

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ с ключевыми партнерами в рамках специальных форматов – Центра деловых контактов, Центра поиска поставщиков и т.д.;

ОБМЕН новыми идеями и контактами для развития бизнеса.

Подробная информация о мероприятии на официальном сайте.