III отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»

31 марта 2016 г. состоится III отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности». Мероприятие пройдет при участии Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России и экспертной поддержке IT ENERGY, место проведения — Москва, гостиница Хилтон Ленинградская.

В очередном цикле встреч IT-профессионалов стратегической отрасли страны будут обсуждаться проекты и задачи стоящие перед энергетиками и как внедрение и использование IT-инструментов помогают их решать в условиях современной экономической ситуации в стране. Актуальная практическая информация о применении современных технологий, как соблюсти баланс между эффективностью и оптимизацией, учитывая масштаб энергосистемы России и особенности деятельности энергетических компаний.

В рамках мероприятия участники смогут ознакомиться с лучшими IT-практиками и кейсами, лично поучаствовать в дискуссиях и обсудить технологические и программные вопросы с коллегами и представителями регуляторов, получить информацию «из первых рук», а также стимул развития IT для эффективного управления в компании.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте мероприятия.