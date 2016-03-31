31 марта 2016 г. состоится III отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности». Мероприятие пройдет при участии Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России и экспертной поддержке IT ENERGY, место проведения — Москва, гостиница Хилтон Ленинградская.
В очередном цикле встреч IT-профессионалов стратегической отрасли страны будут обсуждаться проекты и задачи стоящие перед энергетиками и как внедрение и использование IT-инструментов помогают их решать в условиях современной экономической ситуации в стране. Актуальная практическая информация о применении современных технологий, как соблюсти баланс между эффективностью и оптимизацией, учитывая масштаб энергосистемы России и особенности деятельности энергетических компаний.
В рамках мероприятия участники смогут ознакомиться с лучшими IT-практиками и кейсами, лично поучаствовать в дискуссиях и обсудить технологические и программные вопросы с коллегами и представителями регуляторов, получить информацию «из первых рук», а также стимул развития IT для эффективного управления в компании.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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