Международные Дни Поля в Поволжье 2016

«Дни поля» – это инновационная платформа для современного растениеводства, которая открывает работникам сельского хозяйства самые лучшие возможности для получения новых знаний.

Современные сорта культур, новейшие средства производства, передовые технологии возделывания, наглядная демонстрация сельскохозяйственной техники в полевых условиях, а также последние научные разработки – вот что делает выставку - форум «Международные Дни поля в Поволжье» уникальным проектом.

Тематические разделы:

Селекция и семеноводство

Питание растений

Защита растений

Технологии возделывания культур

Электроника и механика

Техника и приборы

Техника для растениеводства

Животноводство

Сельское хозяйство и окружающая среда

Управление, консалтинг и информация

Сельскохозяйственные организации

Наука и исследования

Структура выставки: