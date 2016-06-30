Международные Дни Поля в Поволжье 2016

«Дни поля» – это инновационная платформа для современного растениеводства, которая открывает работникам сельского хозяйства самые лучшие возможности для получения новых знаний.
Современные сорта культур, новейшие средства производства, передовые технологии возделывания, наглядная демонстрация сельскохозяйственной техники в полевых условиях, а также последние научные разработки – вот что делает выставку - форум «Международные Дни поля в Поволжье» уникальным проектом.
Тематические разделы:
ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
Возделанные озимые и яровые культуры
СТАЦИОНАРНЫЙ ПОКАЗ ТЕХНИКИ
Выставка сельскохозяйственной техники
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИКИ
Демонстрация сельхозтехники в действии
КАМПУС
Оборудование и технологии для сельского хозяйства
ЖИВОТНОВОДСТВО
Животные, оборудование, технологии и корма для животных
НОВИНКА! ТЕРРИТОРИЯ КАРТОФЕЛЯ
Тематическая экспозиция по всем вопросам картофелеводства - различные сорта, техника, защита растений и т.д.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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