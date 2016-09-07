07 сент. 2016

Специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века»

Специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века»

Выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века» - это прекрасная возможность:

  • создания благоприятных условий для развития регионального сотрудничества в области промышленной безопасности и экологии;
  • расширения и укрепления межрегионального и международного делового сотрудничества;
  • налаживания долгосрочных партнёрских взаимоотношений, заключения взаимовыгодных контрактов и расширению торгово-экономических отношений;
  • решения важнейших стратегических задач, стоящих перед профессионалами отрасли;
  • демонстрации инновационных технологий, разработок, современного оборудования для сбора, переработки и утилизации отходов, способствующих обеспечению безопасной работы промышленных производств.

Преимущества выставки:

  • крупнейшая специализированная выставка Приволжского федерального округа;
  • возможность продвижения современных технологий и оборудования предприятия Республики Татарстан;
  • расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества профессионалов отрасли;
  • деловая программа выставки - активная площадка, содействующая развитию науки и бизнеса.

Тематические разделы

  • оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов;
  • оборудование для промышленной и санитарной очистки пыле- и газовоздушных выбросов предприятий;
  • оборудование для аспирации, вентиляции, дезодорации и кондиционирования воздуха в промышленных помещениях;
  • приборы и системы экологического контроля и диагностики;
  • услуги экологического мониторинга, аудита и экспертизы.
Подробная информация о выставке представлена на официальном сайте.

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

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