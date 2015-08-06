Конференция «IT&Travel»

6 августа 2015 года в Казанском IT парке состоится конференция «IT and Travel». Организатором данного мероприятия выступила компания AVT. Целями конференции являются презентация новых IT продуктов по оптимизации работы, увеличение доходности бизнеса и его масштабирования, а также ускоренное обучение персонала.
Участниками мероприятия выступят:
Гостями конференции станут крупнейшие игроки туристического бизнеса Поволжья, представители министерств и ведомств Республики Татарстан, представители крупного и среднего бизнеса.
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Место проведения: «IT- парк», ул. Петербургская, 52.
Начало мероприятия в 10.00.
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