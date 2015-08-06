06 авг. 2015

Конференция «IT&Travel»

Конференция «IT&Travel»

6 августа 2015 года в Казанском IT парке состоится конференция «IT and Travel». Организатором данного мероприятия выступила компания AVT. Целями конференции являются презентация новых IT продуктов по оптимизации работы, увеличение доходности бизнеса и его масштабирования, а также ускоренное обучение персонала.

Участниками мероприятия выступят:

  • Компания Amadeus – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок;
  • Европейская компания E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма, первый сертифицированный партнер (Client Application Provider) Amadeus в России;
  • Крупнейшая финская авиакомпания Finnair;
  • Трансферная компания i'way;
  • Компания Ostrovok.ru - онлайн-сервис по бронированию отелей;
  • ОАО «Альфа-Банк»;
  • ОАО «АльфаСтрахование» и многие другие.

Гостями конференции станут крупнейшие игроки туристического бизнеса Поволжья, представители министерств и ведомств Республики Татарстан, представители крупного и среднего бизнеса.

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Место проведения: «IT- парк», ул. Петербургская, 52.

Начало мероприятия в 10.00.

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