Конференция «IT&Travel»

6 августа 2015 года в Казанском IT парке состоится конференция «IT and Travel». Организатором данного мероприятия выступила компания AVT. Целями конференции являются презентация новых IT продуктов по оптимизации работы, увеличение доходности бизнеса и его масштабирования, а также ускоренное обучение персонала.

Участниками мероприятия выступят:



Компания Amadeus – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок; Европейская компания E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма, первый сертифицированный партнер (Client Application Provider) Amadeus в России;

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair;

Трансферная компания i'way;

Компания Ostrovok.ru - онлайн-сервис по бронированию отелей;

ОАО «Альфа-Банк»;

ОАО «АльфаСтрахование» и многие другие.

Гостями конференции станут крупнейшие игроки туристического бизнеса Поволжья, представители министерств и ведомств Республики Татарстан, представители крупного и среднего бизнеса.

Место проведения: «IT- парк», ул. Петербургская, 52.

Начало мероприятия в 10.00.