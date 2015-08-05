XXXIII Мировой Финал Чемпионата спортивного кино и телевидения

С 5 по 10 августа 2015 года в Казани пройдет одно из крупнейших культурно-спортивных мероприятий мира – XXXIII Мировой Финал Чемпионата спортивного кино и телевидения. Международные кинематографисты со всего мира представят на суд общественности свои киноработы, посвященные спорту.

Авторитетное жюри, в которое войдут известные режиссеры, актеры, спортсмены, журналисты, представители международных организаций, оценит работы в 7 основных номинациях («Олимпийские игры – олимпийский дух», «Документальное кино», «Игровое кино», «Трансляции и новые технологии», «Спорт и общество», «Спорт и реклама», «Кино и ТВ футбол») и 2 дополнительных («Спортивная анимация», «Спорт и личность»).

Просмотр кинокартин – участниц Чемпионата начинается за день до официального открытия мероприятия и завершается в четвертый день мероприятия. Картины будут показаны в кинотеатре «3D PORT Cinema». В парке FINA в рамках Финала состоится торжественное мероприятие «Год до Рио-де-Жанейро», посвященное году до старта Олимпийских игр 2016 года.

Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Международной Федерации спортивного кино и телевидения и VIP-гостей дает старт мероприятиям Мирового Финала Чемпионата.

В ходе Финала в Казани участников и гостей ждет насыщенная программа, которая помимо просмотров картин-конкурсантов будет включать в себя многие мероприятия. Пройдут тематические и индивидуальные встречи режиссеров и продюсеров фильмов, которые дадут возможность представителям элиты киноиндустрии обсудить свои работы, обменяться опытом, завести новые знакомства. Состоятся круглые столы по вопросам развития международной и российской индустрии спортивного кино и телевидения, мастерские от представителей самых известных российских и татарстанских театральных и телевизионных школ, мастер-классы для спортивных журналистов с участием экспертов Международной Ассоциации спортивной прессы, выставки фотографий. Также все гости и участники мероприятия смогут посетить соревнования чемпионата мира по водным видам спорта, которые в это время примет Казань.

Награды Мирового Финала Чемпионата присуждаются авторам, продюсерам и творческим коллективам фильмов, получивших наибольшее количество голосов Жюри.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия