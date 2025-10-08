8 и 9 октября в Казани пройдет первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Программа форума объединит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева более 12 тематических секций по ключевым направлениям сотрудничества:
Отдельное внимание организаторы уделили культурной и спортивной программе. В её рамках пройдут:
Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России, индийские чайные дегустации. Деловая программа форума стартует с пленарной сессии «Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов», в рамках которой будут представлены практические кейсы взаимодействия на региональном уровне.
Форум проводится при поддержке Посольства Индии в РФ. В его рамках планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов, запуск новых бизнес-инициатив.
«Наша команда целый год работала в разных провинциях Индии, участвуя в деловых мероприятиях, чтобы понять ожидания партнеров и сформировать повестку, которая позволит быстро запускать успешные истории сотрудничества. TIME станет одной из первых институциональных регулярных площадок для достижения практических бизнес-результатов российско-индийского сотрудничества на уровне регионов», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» станет новой точкой роста для российско-индийских отношений, объединяющей деловое сотрудничество, культуру, спорт и науку.
Оператором по подготовке и проведению бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» выступает АНО «Дирекция международных программ»
