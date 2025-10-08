08 окт 2025

Бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность»

8 и 9 октября в Казани пройдет первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Программа форума объединит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева более 12 тематических секций по ключевым направлениям сотрудничества:

  • инвестиции и финансы,
  • рынок труда,
  • образование и наука,
  • IT и цифровые технологии,
  • медицина и фармацевтика,
  • нефтегазохимический комплекс,
  • сельское хозяйство,
  • медиа-сессия с индийскими СМИ,
  • сотрудничество в сфере киноиндустрии.

Отдельное внимание организаторы уделили культурной и спортивной программе. В её рамках пройдут:

  • фестиваль индийского кино в кинотеатре «Мир»,
  • лекция, посвящённая 155-летию Махатмы Ганди,
  • молодёжный круглый стол «Будущее российско-индийских отношений» в КФУ,
  • дни индийской культуры в Доме Дружбы народов Татарстана с дегустациями блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательными лекциями,
  • выставка цифрового искусства индийского медиа-художника,
  • международный студенческий матч по крикету,
  • киберспортивный турнир по Counter-Strike и FIFA.

Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России, индийские чайные дегустации. Деловая программа форума стартует с пленарной сессии «Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов», в рамках которой будут представлены практические кейсы взаимодействия на региональном уровне.

Форум проводится при поддержке Посольства Индии в РФ. В его рамках планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов, запуск новых бизнес-инициатив.

«Наша команда целый год работала в разных провинциях Индии, участвуя в деловых мероприятиях, чтобы понять ожидания партнеров и сформировать повестку, которая позволит быстро запускать успешные истории сотрудничества. TIME станет одной из первых институциональных регулярных площадок для достижения практических бизнес-результатов российско-индийского сотрудничества на уровне регионов», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» станет новой точкой роста для российско-индийских отношений, объединяющей деловое сотрудничество, культуру, спорт и науку.

Оператором по подготовке и проведению бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» выступает АНО «Дирекция международных программ»


