Мастер-класс Ирины Хакамада "Три шага к успеху. Путь к себе (Дао жизни)"

Интереснейший и полезный мастер-класс, цель которого сделать жизнь участников более успешной, гармоничной и счастливой, дать инструменты достижения целей в бизнесе и в личной жизни.

Материал мастер-класса основан на личном опыте Ирины Хакамада. Предлагаемые подходы и инструменты подтверждаются яркими вдохновляющими примерами из жизни. Все возникшие вопросы в ходе мастер-класса Вы сможете задать во время специального информационного блока или лично во время автограф-сессии.

Видео-отзывы о мастер-классе Ирины Хакамады:

Место проведения: Казань, ГТРК «Корстон»

Подробности на сайте мероприятия