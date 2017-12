Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": Мариам Мерабова & “MIRAIF”

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого)

Мариам Мерабова — это глубокий бархатный голос, которому подвластен не только джаз. В ее репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с Игорем Брилем. Маэстро лично пригласил молодую певицу выступить вместе. И вот уже много лет мощный чарующий вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой джазовой группы «MIRAIF», основанной ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым. На счету у группы уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Музыканты — неоднократные участники джазовых фестивалей, в том числе, «Усадьбы. Джаз» в подмосковном Архангельском, CITYJAZZ и других крупных международных проектов. Мариам и Армен активно продвигают исполнение джаза на русском языке: в репертуаре «MIRAIF» уникальная авторская инструментальная программа «Джаз на Русском». По мнению одного из основателей группы «Queen», Брайана Мэя, из всех российских певиц только Мариам Мерабова смогла по-настоящему исполнить такую сложнейшую партию, как роль «Killer Queen» в мюзикле группы «We will Rock you». За время своей карьеры Мариам успела поработать и выступить с такими корифееями российской и мировой джазовой сцены как Вячеслав Горский, Сергей Чипенко, Филл Пери, Эрик Мариенталь, Риччи Коул, Кэвин Махогани, Саския Лару, Григорий Файн и многими другими. Неод- нократно поднималась в качестве бэк-вокалистки на сцену Евровидения с Димой Биланом, Дмитрием Колдуном, Ани Лорак и Евой Ривас. Ее голос украшает произведения Николая Ноского, Ольги Кормухиной и Сосо Павлиашвили. Помимо постоянных концертов, Мариам также преподает вокал в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой. Этой осенью Мариам Мерабова стала одной из самых ярких участниц 3 сезона проекта "Голос-2014″. 19 сентября состоялся ее дебютный эфир на Первом канале, и вся страна услышала бессмертный хит "Georgia On My Mind" в оригинальном исполнении певицы.

Состав коллектива:

Мариам Мерабова — вокал

Армен Мерабов — композитор, аранжировщик, фортепиано

Леонид Бирзович — гитара

Антон Горбунов — бас-гитара

Игнат Кравцов — барабаны

