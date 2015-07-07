13ая Международная научно-практическая конференция RSEE 2015 / РОЭЭ 2015

Приглашаем Вас принять участие в 13-ой Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики « Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды», которая состоится 7–11 июля 2015 г. в г. Казань (Республика Татарстан).

Конференция проходит под эгидой Совета по изучению производительных сил (СОПС), отмечающего в этом году свой юбилей – 100-летие со дня основания института академиком В.И. Вернадским, и под патронатом Вольного экономического общества России, празднующего в 2015 году свое 250-летие.

Конференция продолжает традиции Российского общества экологической экономики (РОЭЭ) по организации встреч ведущих ученых в области экологической экономики, в рамках которых обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по проблемам экологической экономики.

РОЭЭ было создано 21 год назад, в 1993 году. Конференции общества проходили в Москве (1993, 2001), Переславле-Залесском (1995), Новгороде (1997), Саратове (1999), на оз. Байкал (2003), в Санкт-Петербурге (2005), Сочи (2007), Барнауле (2008), Калининграде (2009), в Кемерово (2011) и в Иркутске (1993, 2013).

13-ая конференция пройдет в г. Казань (Республика Татарстан).

Конференция будет посвящена обсуждению актуальных вопросов в сфере методологии и практики формирования и развития экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды.

Важные даты:

До15 марта 2015 г.Прием заявок и короткой аннотации доклада (до 200 слов)

1 апреля 2015 г.Письмо-приглашение с правилами публикации докладов (до 4 страниц).

До 15 мая 2015 г.Оплата организационного взноса

До 20 мая 2015 г. Прием материалов для публикации

17 июня 2015 г. Публикация и рассылка предварительной программы

Направления работы конференции:

1.Экологическая политика в России и в мире: современные тенденции и новые измерения.

2.Методология и практика применения экономических инструментов регулирования природопользования и охраны окружающей среды.

3.Разработка методов оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба.

4.Программно-целевое планирование природоохранных мероприятий.

5.Обеспечение экологической безопасности в контексте устойчивого развития.

6.Проблемы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества при реализации государственной экологической политики.

7.Эколого-экономические проблемы развития регионов. Экология Поволжья и Республики Татарстан.

8.Эколого-экономические проблемы развития секторов экономики страны. Экология нефтегазового комплекса России, опыт ООО «Татнефть» и Нижнекамска.

9.Проблемы внедрения экологически чистых технологий и рециклинга отходов.

10.Инновационные технологии в сфере охраны окружающей среды.

11.Эколого-экономическое моделирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

12.Эколого-экономическое образование.

Подробности на сайте конференции