13ая Международная научно-практическая конференция RSEE 2015 / РОЭЭ 2015

Приглашаем Вас принять участие в 13-ой Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики « Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды», которая состоится 7–11 июля 2015 г. в г. Казань (Республика Татарстан).
Конференция проходит под эгидой Совета по изучению производительных сил (СОПС), отмечающего в этом году свой юбилей – 100-летие со дня основания института академиком В.И. Вернадским, и под патронатом Вольного экономического общества России, празднующего в 2015 году свое 250-летие.
Конференция продолжает традиции Российского общества экологической экономики (РОЭЭ) по организации встреч ведущих ученых в области экологической экономики, в рамках которых обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по проблемам экологической экономики.
РОЭЭ было создано 21 год назад, в 1993 году. Конференции общества проходили в Москве (1993, 2001), Переславле-Залесском (1995), Новгороде (1997), Саратове (1999), на оз. Байкал (2003), в Санкт-Петербурге (2005), Сочи (2007), Барнауле (2008), Калининграде (2009), в Кемерово (2011) и в Иркутске (1993, 2013).
13-ая конференция пройдет в г. Казань (Республика Татарстан).
Конференция будет посвящена обсуждению актуальных вопросов в сфере методологии и практики формирования и развития экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды.
Важные даты:
До15 марта 2015 г.Прием заявок и короткой аннотации доклада (до 200 слов)
1 апреля 2015 г.Письмо-приглашение с правилами публикации докладов (до 4 страниц).
До 15 мая 2015 г.Оплата организационного взноса
До 20 мая 2015 г. Прием материалов для публикации
17 июня 2015 г. Публикация и рассылка предварительной программы
Направления работы конференции:
1.Экологическая политика в России и в мире: современные тенденции и новые измерения.
2.Методология и практика применения экономических инструментов регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
3.Разработка методов оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба.
4.Программно-целевое планирование природоохранных мероприятий.
5.Обеспечение экологической безопасности в контексте устойчивого развития.
6.Проблемы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества при реализации государственной экологической политики.
7.Эколого-экономические проблемы развития регионов. Экология Поволжья и Республики Татарстан.
8.Эколого-экономические проблемы развития секторов экономики страны. Экология нефтегазового комплекса России, опыт ООО «Татнефть» и Нижнекамска.
9.Проблемы внедрения экологически чистых технологий и рециклинга отходов.
10.Инновационные технологии в сфере охраны окружающей среды.
11.Эколого-экономическое моделирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
12.Эколого-экономическое образование.
Подробности на сайте конференции
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