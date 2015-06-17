Гала-концерт учащихся Казанского хореографического училища «В честь танца»

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля состоится гала-концерт Казанского хореографического училища. Такой отчетный концерт училища проходит на сцене театра уже в пятый раз и по традиции носит название «В честь танца».



В концерте выступят практически все учащиеся КХОУ: от учеников первого класса до выпускников. Ребята исполнят номера в классической и модерновой хореографии, а также танцы народов мира. Во время антракта в фойе впервые состоится «Бал маленьких лебедей», на котором выступят самые юные воспитанники училища - дети 4-6 лет.



В программе концерта, состоящего из 2 отделений, - лучшие номера из репертуара Казанского хореографического училища, входящие в Золотой фонд балетного искусства. Вниманию публики будет представлено несколько премьер: студенты Казанского хореографического впервые исполнят фрагмент из балета «Тщетная предосторожность», номер «Фрески» из балета «Конек-горбунок», «Розовую симфонию» на музыку Генделя и другие произведения.



В завершении вечера двадцати выпускникам КХОУ этого года в торжественной обстановке будут вручены дипломы об окончании учебного заведения. Все ребята (6 выпускников отделения академического танца и 14 выпускников отделения народного танца) уже получили приглашения на работу от различных танцевальных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Чебоксар и др.



Для справки



Казанское хореографическое училище было открыто 1 марта 1993 года на базе хореографического отделения Казанского музыкального училища им.И.В.Аухадеева. Художественным руководителем училища является Нинель Юлтыева, директором – Татьяна Шахнина.



В настоящее время училище готовит специалистов двух направлений - «Артист балета» и «Артист ансамбля». При училище функционирует подготовительное отделение и «Школа маленьких лебедей» для детей 4-7 лет.



Учащиеся Казанского хореографического училища неоднократно завоевывали высшие награды престижных международных фестивалей и конкурсов. Выпускники КХОУ выступают на лучших сценах России и зарубежья.