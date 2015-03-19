Тренинг Нила Рекхэма "Как продавать больше и умнее в условиях сильной конкуренции"

12-ти летние исследования, проведенные Нилом Рекхэмом, показали, что в основе успеха многих компаний на рынке лежат общие подходы и принципы, которые правильным образом объединяют элементы маркетинга и продаж в единую систему.
Содержание тренинга:
Сессия № 1. Новый мир продаж: почему старые способы мышления и убеждения клиентов больше не работают и как использовать высокую конкуренцию на рынке в своих интересах.
Сессия № 2. Метод продаж СПИН: как лучшие продавцы используют мощные вопросы, которые формируют потребности клиента, как используют метод СПИН в наиболее успешных компаниях и какие вопросы по методу СПИН, которые доказали эффективность и приводят к успеху.
Сессия № 3. Как увеличить объем продаж с использованием СПИН: 4 этапа встречи с целью продаж, как представлять информацию о продукте, чтобы получить влияние на клиентов, как преодолеть наиболее распространенные возражения клиентов и как закрыть продажу с максимальным результатом.
Сессия № 4. Переговоры по продажам: продажа и переговоры (цели, задачи, подходы), как результативно вести переговоры, как использовать эмоции и чувства другой стороны в ходе переговоров и какие малоизвестные, но эффективные инструменты можно использовать с целью повысить вероятность продажи.
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
|08:30-10:00
|РЕГИСТРАЦИЯ
|10:00-10:10
|ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
|10:10-11:30
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СЕССИЯ 1
Новый мир продаж
|11:30-12:00
|ПЕРЕРЫВ
|12:00-13:30
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СЕССИЯ 2
Метод продаж СПИН
|13:30-14:30
|ПЕРЕРЫВ
|14:30-16:00
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СЕССИЯ 3
Как увеличить объем продаж с использованием СПИН
|16:00-16:30
|ПЕРЕРЫВ
|16:30-18:00
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СЕССИЯ 4
Переговоры по продажам
Организатор продаж в Казани - тренинговая компания TeamSoft
Место проведения: г. Казань, ул.Н.Ершова, д.1А
(843)233-09-18
info@teamsoft.ru
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