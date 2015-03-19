Тренинг Нила Рекхэма "Как продавать больше и умнее в условиях сильной конкуренции"

12-ти летние исследования, проведенные Нилом Рекхэмом, показали, что в основе успеха многих компаний на рынке лежат общие подходы и принципы, которые правильным образом объединяют элементы маркетинга и продаж в единую систему.

Содержание тренинга:

Сессия № 1. Новый мир продаж: почему старые способы мышления и убеждения клиентов больше не работают и как использовать высокую конкуренцию на рынке в своих интересах.

Сессия № 2. Метод продаж СПИН: как лучшие продавцы используют мощные вопросы, которые формируют потребности клиента, как используют метод СПИН в наиболее успешных компаниях и какие вопросы по методу СПИН, которые доказали эффективность и приводят к успеху.

Сессия № 3. Как увеличить объем продаж с использованием СПИН: 4 этапа встречи с целью продаж, как представлять информацию о продукте, чтобы получить влияние на клиентов, как преодолеть наиболее распространенные возражения клиентов и как закрыть продажу с максимальным результатом.

Сессия № 4. Переговоры по продажам: продажа и переговоры (цели, задачи, подходы), как результативно вести переговоры, как использовать эмоции и чувства другой стороны в ходе переговоров и какие малоизвестные, но эффективные инструменты можно использовать с целью повысить вероятность продажи.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ