19 марта 2015

Тренинг Нила Рекхэма "Как продавать больше и умнее в условиях сильной конкуренции"

Тренинг Нила Рекхэма

12-ти летние исследования, проведенные Нилом Рекхэмом, показали, что в основе успеха многих компаний на рынке лежат общие подходы и принципы, которые правильным образом объединяют элементы маркетинга и продаж в единую систему.

Содержание тренинга:

Сессия № 1. Новый мир продаж: почему старые способы мышления и убеждения клиентов больше не работают и как использовать высокую конкуренцию на рынке в своих интересах.

Сессия № 2. Метод продаж СПИН: как лучшие продавцы используют мощные вопросы, которые формируют потребности клиента, как используют метод СПИН в наиболее успешных компаниях и какие вопросы по методу СПИН, которые доказали эффективность и приводят к успеху.

Сессия № 3. Как увеличить объем продаж с использованием СПИН: 4 этапа встречи с целью продаж, как представлять информацию о продукте, чтобы получить влияние на клиентов, как преодолеть наиболее распространенные возражения клиентов и как закрыть продажу с максимальным результатом.

Сессия № 4. Переговоры по продажам: продажа и переговоры (цели, задачи, подходы), как результативно вести переговоры, как использовать эмоции и чувства другой стороны в ходе переговоров и какие малоизвестные, но эффективные инструменты можно использовать с целью повысить вероятность продажи.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

08:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00-10:10 ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
10:10-11:30 СЕССИЯ 1
Новый мир продаж
11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ
12:00-13:30 СЕССИЯ 2
Метод продаж СПИН
13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ
14:30-16:00 СЕССИЯ 3
Как увеличить объем продаж с использованием СПИН
16:00-16:30 ПЕРЕРЫВ
16:30-18:00 СЕССИЯ 4
Переговоры по продажам

Контакты

Организатор продаж в Казани - тренинговая компания TeamSoft
Место проведения: г. Казань, ул.Н.Ершова, д.1А
(843)233-09-18
info@teamsoft.ru

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