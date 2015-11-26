«Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» (или Grand-2015) – это событие №1 на отечественном рынке инфокоммуникаций. Мероприятие покрывает все вопросы, связанные с центрами обработки данных, современными инфокоммуникационными сервисами, облачными вычислениями и применением ИТ-сервисов в бизнес-процессах (решения, услуги, продукты, технологии и экспертиза). Ожидаемая аудитория – 150+ человек
Начался прием заявок на Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» (или Grand-2015), который пройдет 26 ноября в Казани! Участвовать в Форуме может каждый, чья профессия или жизненные интересы связаны с инфокоммуникационными технологиями. При
регистрации до 18 ноября (включительно) стоимость участия составляет 0 рублей! Подробнее – в «Условиях участия». Присоединяйтесь к Форуму «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» сейчас!
Место проведения: комплекс «Казанская Ривьера», Россия, Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1
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