Как сохранить и приумножить денежные средства в эпоху кризиса

За полторы недели обучения в удобное для вас время вы овладеете основными приемами и навыками интернет-торговли на фондовых и валютных рынках. Лектор — трейдер с 14-летним стажем, охотно поделится своими знаниями и умениями.



Вы изучите три составляющих успешной торговли:



- анализ рынка (фигуры графического анализа, анализ «японских свечей», компьютерные индикаторы технического анализа);

- риск-менеджмент (грамотное управление собственным капиталом);

- биржевую психологию (разбор чужих ошибок).



Вначале под руководством преподавателя, а затем и самостоятельно, вы будете совершать сделки на реальном рынке виртуальными деньгами, соблюдая все правила грамотной торговли. По окончании обучения вы будете готовы к самостоятельной работе на финансовых рынках, получив тем самым не только финансовую, но и географическую свободу нового для себя бизнеса. Курс обучения рассчитан на все категории граждан, вне зависимости от образования и возраста.

Стоимость 4500 PУБ. Уровень Для начинающих Рынок Рынок РФ Когда 27 апреля 2015

Во сколько 17:00

Адрес Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 21/33

Длительность 16 часов (8 дней)

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