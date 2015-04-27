Как сохранить и приумножить денежные средства в эпоху кризиса

За полторы недели обучения в удобное для вас время вы овладеете основными приемами и навыками интернет-торговли на фондовых и валютных рынках. Лектор — трейдер с 14-летним стажем, охотно поделится своими знаниями и умениями.
Вы изучите три составляющих успешной торговли:
- анализ рынка (фигуры графического анализа, анализ «японских свечей», компьютерные индикаторы технического анализа);
- риск-менеджмент (грамотное управление собственным капиталом);
- биржевую психологию (разбор чужих ошибок).
Вначале под руководством преподавателя, а затем и самостоятельно, вы будете совершать сделки на реальном рынке виртуальными деньгами, соблюдая все правила грамотной торговли. По окончании обучения вы будете готовы к самостоятельной работе на финансовых рынках, получив тем самым не только финансовую, но и географическую свободу нового для себя бизнеса. Курс обучения рассчитан на все категории граждан, вне зависимости от образования и возраста.
|Стоимость
|4500 PУБ.
|Уровень
|Для начинающих
|Рынок
|Рынок РФ
|Когда
|
27 апреля 2015
|Во сколько
|
17:00
|Адрес
|
Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 21/33
|Длительность
|16 часов (8 дней)
Подробности на сайте ИХ "ФИНАМ"
Справки по телефону 8 (8552) 51-46-80
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.