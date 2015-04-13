Курс «Начинающий» рынок РФ – это уникальное сочетание практических занятий и всех необходимых знаний о фондовом рынке.
Вы получите все, что необходимо для успешного старта на фондовом рынке!
* Предоставляется скидка на обучение.
|Стоимость
|3000 PУБ.
|Уровень
|Для начинающих
|Рынок
|Рынок РФ
|Когда
|
13 апреля 2015
|Во сколько
|13:00; 18:30
|Адрес
|
Казань, офис на Пушкина, Пушкина, д. 29А
|Длительность
|20 часов (10 дней)
Подробности на сайте ИХ "ФИНАМ"
Справки по телефону 8 (843) 210-18-18
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.