13 апр. 2015

Курс «Начинающий» рынок РФ

Курс «Начинающий» рынок РФ

Курс «Начинающий» рынок РФ – это уникальное сочетание практических занятий и всех необходимых знаний о фондовом рынке.


Вы получите все, что необходимо для успешного старта на фондовом рынке!

  1. Ключевые знания о том, какими ценными бумагами можно торговать и какие события влияют на движение биржевых цен.
  2. Практические навыки торговли на рынке акций!
  3. Опыт торговли через торговые платформы интернет трейдинга – путь от установки программы на компьютер до свободной торговли.
  4. Навыки совершения сделок. Научитесь умело извлекать прибыль из вашей торговой системы!
  5. Методы применения технического и фундаментального анализа.
  6. Правила построения собственной торговой стратегии.
  7. Эксклюзивные сервисы «ФИНАМа» для эффективных инвестиций.

* Предоставляется скидка на обучение.


Стоимость 3000 PУБ.
Уровень Для начинающих
Рынок Рынок РФ
Когда 13 апреля 2015
Во сколько 13:00; 18:30
Адрес

Казань, офис на Пушкина, Пушкина, д. 29А

Длительность 20 часов (10 дней)

Подробности на сайте ИХ "ФИНАМ"

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Контакты

Справки по телефону 8 (843) 210-18-18

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