Национальный благотворительный фонд «Булгар»
Общая информация
Фонд был создан в мае 2005 года.
Его основные цели и задачи:
1. Поддержание и укрепление престижа института семьи в обществе и государстве. Формирование позитивного общественного мнения о женщине-матери.
2. Оказание помощи в организации и проведении конкурсов в республике.
3. Содействие духовно-нравственному развитию будущих родителей, сохранению и укреплению здоровья детей.
4. Содействие духовному воспитанию мусульман.
5. Помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам и сиротам.
6. Помощь религиозным учебным заведениям РТ.
7. Содействие в создании спортивно-оздоровительных лагерей и спортивного центра для малоимущих семей.
8. Поддержка развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
9. Оказание помощи прибывшим согражданам из СНГ.
10. Укрепление традиционных нравственных ценностей современного общества.
11. Образовательно-просветительная работа.
А также - оказание необходимой поддержки органам государственной власти и местного самоуправления, оказание помощи социально незащищенным слоям населения, поддержка духовно-нравственного оздоровления общества, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений жителей республики. Одним из решений этих проблем является привлечение внимания широких слоев общества, СМИ, меценатов, спонсоров и других неравнодушных людей, объединение в содействии и оказании помощи.
Руководитель - Мифтахов Фарид Фаизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, а/я 734
- Телефон: (843) 2-657-004
- Email: bulgar-s@yandex.ru
- Сайт: www.bulgar-fond.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017