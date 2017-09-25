ТРО профсоюза работников гос учреждений и общественного обслуживания РФ
Общая информация
ТРО профсоюза работников гос учреждений и общественного обслуживания РФ составная часть Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Задачи профсоюза - представительство, защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав, а также профессиональных, производственных, экономических и социальных законных интересов членов Профсоюза в вопросах занятости, прохождения службы, трудовых отношений, условий оплаты и охраны труда, соблюдения социальных гарантий.
Руководитель - Калашникова Ольга Анатольевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул.Муштари, д.9, каб.319
- Телефон: +7 (843) 236-94-51
- Email: profgos@list.ru
- Сайт: www.prgu-tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017