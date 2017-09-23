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Центр развития земельных отношений РТ

Общая информация

Центр развития земельных отношений РТ создан в 2006 году.

Оказываемые услуги:

полная предпродажная подготовка и проведение торгов свободными земельными участками;

приобретение и оформление прав собственности и аренды на земельные участки по поручению клиента (в том числе по долевым и частным сельхозземлям);

переоформление прав на земельные участки под объектами недвижимости;

отводы земельных участков под строительство и иные цели;

перевод земель из одной категории в другую; скупка земель у физических и юридических лиц

Руководитель - Шакирова Лариса Рависовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 236-12-18
  • Email: crzo-rt@mail.ru
  • Сайт: www.zemlya.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2017

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